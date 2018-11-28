В России хотят ввести новый налог: платить придется всем

Российский бизнес выступил против идеи Минфина РФ о введении нового налога – на утилизацию товара и упаковки. Коммерсанты сейчас готовят сразу несколько обращений в Минфин с просьбой не принимать в Налоговый кодекс поправки, которые лишают смысла инвестиции в экологичность производства.

Ввести новый налог Минфин предполагает в рамках законопроекта о систематизации неналоговых платежей, пишет «Коммерсантъ». Плату за негативное воздействие на окружающую среду чиновники хотят заменить экологическим налогом. Издание отмечает, что нововведение носит не компенсационный, а исключительно фискальный характер.

Пока у бизнеса есть выбор – платить экологический сбор или самостоятельно собирать и утилизировать свои отходы. Компании уже начали инвестировать в инфраструктуру и создавать отраслевые ассоциации для утилизации собственного мусора, но Минфин решил изменить правила игры. Эксперты говорят, что поправки в Налоговый кодекс не оставляют компаниям выбора – платить новый налог придется всем. «Теперь вся система автоматически разрушается, превращаясь в дополнительный источник пополнения бюджета», – отметила Любовь Меланевская из ассоциации «РусПЭК».

О том, что экосбор попадет в Налоговый кодекс, коммерсантам стало известно еще в начале этого года, однако никто не предполагал, что новшество отменит возможность самостоятельной утилизации отходов.

В Минприроды РФ и ранее высказывали опасения, что замена статус-кво на единый налог для компаний отрицательно повлияет на создание отрасли по переработке отходов – налог собирается для пополнения бюджета, а не для строительства новой мусороперерабатывающей инфраструктуры, сообщало ОТР. Ответственность для бизнеса при этом возрастает: за неуплату прежнего платежа, экологического сбора, не предусмотрено уголовное наказание. Кроме того, новый налог косвенно ляжет в цену товара.

В итоге, по данным издания, свои обращения против идеи Минфина сейчас готовят в Российском союзе промышленников и предпринимателей, в Торгово-промышленной палате, «Деловой России» и в Совете Федерации.

В самом Минфине заверили, что идея была обнародована именно для обсуждения, и чиновники готовы услышать бизнес. Поправки были разработаны в рамках поручения о систематизации неналоговых платежей, и в итоговом варианте документ может измениться.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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