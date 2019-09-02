Правительство попросили доводить утилизацию товаров до 100% поэтапно

В России производители потребительских товаров выступили против планов правительства единовременно увеличить нормативы утилизации на все виды товаров и упаковки до 100%, пишет «Коммерсантъ». Они просят повышать норматив постепенно.

Издание сообщает, что соответствующее обращение на имя вице-премьера Алексея Гордеева было подписано руководителями «Русбренда», Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН), Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), «Руспродсоюза», «Союзмолока» и других ассоциаций. По словам представителя Гордеева обращение он еще не получил.

Производители считают, что одномоментно достичь 100%-ной утилизации невозможно, а такое требование повысит нагрузку на добросовестных участников рынка и снизит конкурентоспособность российских товаров. Также это остановит развитие систем сбора и утилизации отходов, вынудит бизнес расторгнуть действующие контракты на переработку и сбор отходов и потерять эти вложения. В результате возможна «шоковая инфляционная нагрузка на население», уверены участники рынка.

Как писал «Новый День», предложение повысить нормативы утилизации до 100% поступило от Минприроды. В результате экологический сбор может увеличиться с 2,2 млрд рублей до 136 млрд рублей в год. Источник издания в компании-производителе продуктов считает, что министерство предложило ввести обычный фискальный сбор, который не приведет к развитию переработки отходов. По его оценке, в среднем для отрасли утилизация находится на уровне 20%, а крупные компании тратят на нее от 200 млн до 400 млн рублей в год. При повышении норматива эти расходы вырастут до 1,2 млрд рублей в год, цены вырастут на 8-10%, считает участник рынка.

В Минприроды отметили, что на сегодняшний день каких-либо решений не принято. Правительство должно рассмотреть этот вопрос до середины 2020 года. Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов сказал, что в Минпромторге выступают за планомерное увеличение нормативов утилизации, но оно должно быть прогнозируемым на период не менее 10 лет и экономически обоснованным, а также учитывать срок эксплуатации товаров и упаковки.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 02.09.19

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