Глава Минприроды заявил об острой нехватке лесничих

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил о нехватке в стране лесничих. «То, что лесом нужно заниматься, это безусловно. Для сравнения: в Советском Союзе было 85 тыс. лесничих, а на сегодняшний день – 23 тыс. Нам предстоит увеличить этот норматив, это точно, потому что хозяин в лесу должен появиться», – сказал он во время встречи со студентами в Ханты-Мансийске.

По словам главы ведомства, в текущем году лесных пожаров было зарегистрировано из расчёта на 1 млн гектаров меньше, чем годом ранее, если учитывать контролируемые лесные массивы. 21 августа временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов заявил о стабилизации ситуации с лесными пожарами по всей стране.

Как писал «Новый День», в середине августа Дмитрий Кобылкин рассказал о подготовке масштабной программы по профилактике лесных пожаров на территории России. «Готовим большую программу, которую буду обсуждать с председателем правительства. Считаю, что нам нужно значительно увеличить количество метеостанций. Нужно сделать максимальное прогнозирование и предупреждение, подключить науку, использовать малую авиацию, дистанционное наблюдение – квадрокоптеры», – отметил глава ведомства, указав на «еще один аспект в этой работе по профилактике».

«У нас есть компании, которые при производстве алюминия, добыче угля или при плавке металла создают углеродный след. Но есть лес, который нужно мониторить и тушить при необходимости, восстанавливать. Есть разработка: разбить лес на секторы и закрепить ответственность за сохранность леса на конкретном секторе за конкретной компанией, производство которой оставляет углеродный след», – рассказал Кобылкин.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

Ханты-Мансийск. Другие новости 27.08.19

Тюменские госпредприятия сорвали план по прибыли, бюджет наполняет крупный бизнес. / Прежде чем строить новые школы, свердловские власти исчерпают все ресурсы старых. / Качканар получит еще 120 миллионов рублей на развитие инфраструктуры. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»