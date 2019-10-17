Забота об экологии может привести к росту тарифов ЖКХ

Законопроект об «углеродном сборе», предложенный Минэкономразвития, в текущей редакции может привести к дополнительной нагрузке на экономику. К такому выводу пришли в Совете Федерации. Новый налог в первую очередь коснется предприятий топливно-энергетического комплекса, а это приведет к росту тарифов ЖКХ для населения, предупреждают в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП).

Согласно Парижскому соглашению по климату Россия должна сократить выбросы парниковых газов к 2030 году на 25-30% от уровня 1990 года. Проект закона предусматривает введение общего максимально допустимого объема прямых выбросов парниковых газов для предприятий, пишут «Известия». За его превышение компании должны будут выплачивать «углеродный сбор».

Сенаторы усомнились в эффективности предложенных мер и отправили документ на доработку. Законопроект в актуальной редакции может негативно сказаться на динамике роста российской экономики и создаст дополнительную фискальную нагрузку на бизнес, говорится в обращении СФ, направленном зампреду правительства руководителю аппарата кабмина Константину Чуйченко.

По мнению сенаторов, нужно сначала провести инвентаризацию выбросов парниковых газов и только после этого вносить инициативы по их фискальному регулированию. Кроме того, в Парижском соглашении речь идет и о необходимости сохранения и эффективного использования лесов, а в законопроекте об этом ничего не сказано.

В РСПП также напомнили, что тепло – полностью тарифицируемый вид энергии, введение платы за углерод прямо приведет к росту тарифов для населения, а в конечном итоге и повышению цен на продукцию металлургического комплекса, транспорт, росту инфляции. «Инициатива идет вразрез со всеми разговорами о регуляторной гильотине и введением моратория на дополнительные платежи для бизнеса», – считает член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло. По подсчетам Минэнерго, каждый рубль такого сбора увеличит тариф на 1,2 рубля.

В Госдуме согласились с тем, что вопрос с введением «углеродного сбора» нужно решать максимально осторожно. «Важно и экономику не загубить, и экологию сохранить», – заключил замглавы комитета ГД по природным ресурсам Николай Будуев.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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