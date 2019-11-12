Саудовская Аравия назвала российскую нефть одной из самых дорогих в мире

Себестоимость российской нефти посчитали одной из самых дорогих в мире. Соответствующее исследование провела саудовская нефтяная компания Saudi Aramco.

По данным аналитиков, добыча барреля нефти обходится в России в 42 доллара на суше и 44 доллара на море. Дороже, чем в РФ, добыча нефти в Казахстане (46/51 долларов за баррель), на сухопутных проектах в США (49), в Анголе и Таиланде (около 50, офшорные проекты), в Азербайджане, Индии и Китае (55-60).

Самая низкая стоимость добычи в Кувейте и в Саудовской Аравии – около 17 долларов за баррель. Порог рентабельности на действующих месторождениях Саудовской Аравии составляет менее 10 долларов за баррель, указывает РБК со ссылкой на IHS Markit.

Ранее замминистра энергетики Павел Сорокин отмечал, что значительную часть себестоимости российской нефти составляют налоги. «Страна постепенно переходит к освоению более дорогих запасов. Это означает, что себестоимость будет расти и налоговая система под это должна подстраиваться. Если вчера и сегодня 25 долларов за баррель было достаточно, чтобы развиваться, то для освоения запасов завтра при цене на нефть ниже 60-70 долларов этого уже не хватит», – заключил Сорокин.

Эр-Рияд, Служба информации РИА «Новый День»

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