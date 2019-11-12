В один день Alibaba заработала больше, чем объем онлайн-торговли России за год

Китайская компания Alibaba заработала за один день более 38 млрд долларов. Это был так называемый «День холостяка».

11 ноября торговые площадки Alibaba, к которым принадлежит весьма популярный интернет-магазин Аliexpress, прошел день распродаж. По объему выручки он побил рекорд прошлого года.

Как сообщает South China Morning Post, за первые 68 секунд были проданы товары на 1 млрд долларов, за первые полчаса – на 10 млрд долларов. За 16,5 часов был превышен рекордный результат 2018 года – 30,8 млрд долларов. Всего за день объем онлайн-распродажи достиг 38,4 млрд долларов.

Стоит отметить, что доходы онлайн-ритейл торговли в России за весь 2018 год составили только 26 млрд долларов, прогнозируется, что в 2019 году показатель вырастет до 34,2 млрд долларов.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 12.11.19

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