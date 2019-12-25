Вице-премьер Козак успокоил россиян насчет повышения цен на бензин

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что в правительстве не видят оснований для резкого роста цен на бензин в 2020 году. Чиновник заверил, что России не страшны никакие колебания нефтяных цен на мировом рынке.

По словам Козака, предсказаний очень много, но правительство «уверено в надежности механизмов, которые выработаны сегодня и успешно работают». Об этом вице-премьер заявил в интервью телеканалу «Россия 24». «Думаю, что нет никаких оснований для того, чтобы опасаться (роста цен на бензин – прим. ред.)», – подчеркнул он.

Вице-премьер назвал благоприятной ситуацию с ценами на автомобильное топливо на внутреннем рынке по итогам 2019 года. По его словам, бензин по стране в среднем подорожал на 3%, дизельное топливо – на 3,5%.

Ранее в Министерстве энергетики РФ заявили, что не ожидают резкого роста цен на бензин внутри страны в наступающем году даже при условии значительного увеличения мировых цен на нефть.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.12.19

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