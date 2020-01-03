Цены на нефть выросли после признаний Пентагона в убийстве

Фьючерс на нефть марки Brent вырос на 2,84% – до $68,13 за баррель, указано на сайте Лондонской межконтинентальной биржи ICE. Bloomberg отмечает, что рост связан с новостями об убийстве в ходе авиаудара США командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала-майора Касема Сулеймани.

Пентагон ранее сообщил, что Касем Сулеймани убит в Багдаде, а авиаудар осуществлен по распоряжению президента США Дональда Трампа с целью «оборонительных действий». По мнению властей США, генерал Сулеймани «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем регионе».

В Пентагоне отметили, что удар был направлен «на сдерживание будущих планов иранских атак». В оборонном ведомстве США подчеркнули, что Вашингтон продолжит осуществлять различные действия для защиты американцев и их интересов по всему миру.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 02.01.20

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