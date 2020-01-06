Конфликт США и Ирана резко повысил мировые цены на нефть

Мировые цены на нефть продолжают заметное повышение на фоне растущей напряженности в отношениях США и Ирана. Сегодня стоимость «черного золота» марки Brent поднялась до $70 за баррель. Аналитики прогнозируют дальнейшее подорожание сырья.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 по Москве составляла $70,17 за баррель, что на $1,57 (2,29%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу фьючерсы выросли в цене на 3,55% до $68,6 за баррель, отмечает «Интерфакс».

Как считает президент Rapidan Energy Боб МакНэлли, слова которого приводит агентство, существует дальнейший потенциал роста цен на нефть с учетом премии за риск. «Стоимость Brent двинется к $80 за баррель на фоне подготовки и реализации Ираном ответных мер», – подчеркнул эксперт.

По мнению аналитиков, одним из ключевых рисков для нефтяного рынка является блокировка Ираном Ормузского пролива, по которому осуществляется экспорт значительной доли нефти, добываемой странами Персидского залива.

Нефть резко подорожала после новостей о гибели иранского генерала Касема Сулеймани в результате спецоперации, проведенной военными силами США. Пентагон сообщил, что атака, при которой погиб командующим подразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции, была одобрена президентом США Дональдом Трампом. В минувшие выходные Иран и США обменялись угрозами.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.01.20

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