Минприроды ополчилось на «Ростех» из-за монополизации обращения с отходами

Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин выступил против предоставления «Ростеху» статуса федерального оператора по обращению с промышленными отходами III-V классов (малоопасными), на которые приходится 95% объема всех отходов в России. Предложение о наделении статусом федерального оператора в конце 2019 года озвучил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Инициативу он адресовал теперь уже бывшему вице-премьеру Алексею Гордееву, который на тот момент курировал в правительстве обращение с отходами.

Дмитрий Кобылкин направил письмо на рассмотрение правительства 17 января, сообщает РБК. Глава Минприроды указал, что по данным Минпромторга, на долю малого бизнеса в сфере обращения с отходами приходится 82,5% рынка. В связи с этим создание федерального оператора повлечет за собой «негативные экономические последствия» и приведет к «ущемлению прав по ведению предпринимательской деятельности», считает Кобылкин. По его словам, ущемление прав возникнет из-за необходимости заключать договоры о передаче отходов исключительно федеральному оператору.

Кроме того, глава Минприроды указал, что предложение противоречит целям и задачам Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в России до 2030 года, а также требованиям антимонопольного законодательства. В ФАС ситуацию комментировать отказались, так как не знакомы с документом.

По словам руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максима Худалова, на сегодняшний день в России ежегодно образуется порядка 6,2 трлн тонн промышленных отходов, основная масса которых – IV-V классов. До 70% из них образуются в Сибири в виде пустой породы при добыче каменного угля.

Председатель совета директоров регионального оператора ГК «Чистый город», главы профильного комитета «Опоры России» Полина Вергун рассказала, что крупные предприятия зачастую утилизируют отходы производства собственными силами или привлекая подрядчиков. «Федеральный оператор по промышленными отходам, если бы он был назначен, не смог бы самостоятельно вывезти и распорядиться всеми этими отходами, поскольку для их утилизации невозможно подобрать одну типовую технологическую конструкцию, для большинства предприятий она индивидуальная», – пояснила Вергун.

Она отметила, что федеральному оператору придется заключать договоры субподряда с уже существующими перевозчиками, так как своих мощностей у него не будет. Таким образом, позиция Минприроды о защите интересов малого бизнеса аргументирована, резюмировала Полина Вергун.

Москва, Иван Гридин

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