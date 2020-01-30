Минэнерго США заявило о возможном подорожании нефти до $183 за баррель

Стоимость нефти марки Brent может составить $183 за баррель к 2050 году, если повысятся издержки на ее добычу. Такой прогноз сделало Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Согласно базовому сценарию, цена на нефть через 30 лет составит $105 за баррель, а в случае снижения издержек на добычу, она может снизиться до $46 за баррель.

По оценкам Минфина США, к 2022 году уровень добычи нефти в Штатах достигнет 14 млн баррелей в сутки, и эти объемы сохранятся до 2045 года. Аналитики управления отмечают, что на стоимость нефти в будущем будет влиять баланс мирового рынка. В текущем году, согласно ожиданиям экспертов, средняя цена барреля марки Brent составит $60.

О том, что стоимость нефти может вернуться к отметке $100 за баррель, ранее заявил глава «ЛУКойла» Вагит Алекперов, напоминает РБК. По его мнению, это может произойти при повышении спроса на фоне отсутствия новых открытых месторождений. Глава BP Роберт Дадли в свою очередь считает, что нефть никогда не будет стоить $100 из-за снижения спроса в будущем, благодаря планомерному переходу потребителей на газ и другие источники энергии.

С тем, что цена на нефть не поднимется до $100 за баррель, согласен и глава российского Минэнерго Александр Новак. «Все про $100 давно забыли. Мы живем исходя из того, что в среднесрочной перспективе справедливые цены – $50», – говорил он в октябре прошлого года.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 30.01.20

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