Коронавирус обвалил китайские биржи

Торги на фондовых биржах материкового Китая открылись обвалом более чем на 8%. В Государственном комитете по развитию и реформам КНР признали, что вспышка эпидемии негативно сказывается на национальной экономике.

Основной индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite к 09:37 (4:37 мск) упал на 8,07% – до 2736,28 пункта, шэньчжэньский Shenzhen Component – на 8,54%, до 9769,91 пункта. В то же время сновной индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng вырос на 0,44% – до 26428,05 пункта, следует из данных на Investing.com

В Государственном комитете по развитию и реформам Китая выразили уверенность, что влияние эпидемии будет краткосрочным и Пекин сможет минимизировать последствия для экономики.

Это первые торги после новогодних каникул. Перерыв длился с 23 января, за это время число зараженных коронавирусом нового типа выросло в 30 раз, а скончавшихся – в 20. На текущий момент вспышка унесла жизни по меньшей мере 362 человек, еще у 17 300 человек вирус диагностирован, они получают лечение.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

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