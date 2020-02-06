Россия опередила Мексику по поставкам нефти в США

Россия в октябре 2019 года поставила в США 20,9 млн баррелей нефти и нефтепродуктов, заняв второе место в мире по данному показателю и обогнав Мексику. Такие даннные приводит Управлением по энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Лидерство по поставкам Нефти США остается за Канадой. Эта страна поставила в США 136,5 млн баррелей.

В отчете также указано, что в июне 2019 года Россия поставила в США 16 млн баррелей, в июле – 15,2 млн, в августе – 19 млн, в сентябре – 14,2 млн баррелей. В Ноябре же объемы поставок по сравнению с рекордным октябрем снизились до 19,2 млн.

В октябре России удалось обогнать Мексику (17 млн). Саудовская Аравия поставила США в октябре 13,7 млн, в ноябре – 10,6 млн баррелей.

Минэкономразвития, анализируя картину внешней торговли России в 2019 году, отмечало, что Россия увеличила экспорт нефти в США из-за американских санкций в отношении Венесуэлы и Ирана. США ежемесячно закупали в Венесуэле 15-20 млн барр. нефти и около 2 млн барр. нефтепродуктов, но летом полностью прекратили эти закупки.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.02.20

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