Контрабандные сигареты из Белоруссии продают по всей России

Контрабандная табачная продукция, привозимая из Белоруссии, продается в 70 регионах России. Об этом сообщили в IT-компании «Эвотор» по итогам исследования данных, полученных с 600 тысяч онлайн-касс.

Аналитики изучили информацию, поступившую с онлайн-касс в магазинах несетевой розницы по всей стране в январе 2020 года, передает РИА «Новости». Эксперты подсчитали объем проданных сигарет, которые не поставляются в Россию легально, – это продукция марок NZ, Minsk, FEST, Credo.

Наибольшая доля нелегальных сигарет продается в Смоленской и Челябинской областях – 22%. В Дагестане контрабанда из Белоруссии достигает 10%. Существенная доля нелегальных сигарет также наблюдается в Вологодской области (8%), Ивановской области (7%), Санкт-Петербурге (6%) и Волгоградской области (5%).

Покупателей в контрабандном товаре привлекает в первую очередь цена: дело в том, что белорусский табак стоит почти в два раза ниже легального. По словам директора по маркировке «Эвотора» Вячеслава Предыбайло, на сегодня 3% магазинов российской несетевой розницы с табачным ассортиментом продают нелегальные сигареты. «Доля белорусской контрабанды в продажах сигарет в России в январе 2020 года составила не менее 1,1%. Но доля всего нелегального табака намного выше», – уточнил эксперт.

С 1 июля 2020 года в России вступают в силу новые правила по продаже табачных изделий. С этого дня розничные магазины должны продавать только маркированные сигареты, а принимать товар – по электронным накладным. Маркировка позволит отследить цепочку от производителя товара до конечного покупателя, что необходимо в борьбе с контрабандистами. Кроме того, ожидается, что конкуренция на этом рынке будет более честной, так как нарушители не смогут демпинговать.

Москва, Зоя Осколкова

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