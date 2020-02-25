Забота об экологии спровоцирует рост цен на непродовольственные товары

Бизнес прогнозирует рост цен на непродовольственные товары из-за новых нормативов по утилизации упаковки. Концепция расширенной ответственности производителей и импортеров, которую разрабатывают по поручению президента, должна быть принята кабмином до конца марта.

Организация «Деловая Россия» опросила 800 ритейлеров и составила прогноз по росту цен на товары непродуктового сегмента. Так бытовая техника может подорожать на 13%, электроинструменты – на 11%, электроника – на 9%, одежда и обувь – на 2-5%, пишут «Известия».

Причиной для увеличения стоимости станет принятие новой концепции расширенной ответственности производителей и импортеров, которая предполагает увеличение доли утилизации отходов потребительских товаров и упаковки до 100%. Сейчас лишь часть производителей занимается такой переработкой, и то не полностью: 5-35% объема продукции на рынке в зависимости от категории. В противном случае они уплачивают экологический сбор.

«Уже давно нет отдельных продавцов и производителей, грань между ними стерта. В среднем около 20% оборота ритейлера, а в некоторых случаях и более 50% – это продукция под собственной торговой маркой. То есть продавцы производят товар самостоятельно, – пояснил глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Федоров. – Поэтому новая система касается сферы торговли напрямую».

Предполагалось, что новые требования вступят в силу в 2021 году, поступления в бюджет от экологического сбора увеличатся с 2,2 млрд до 136 млрд рублей в год. Однако бизнес настаивает на том, чтобы переход на полную утилизацию был более длительным. В письме, направленном на имя президента от 20 бизнес-объединений, указывается, что подобный процесс в Европе занял более 10 лет.

Утилизация 100% отходов потребует от ритейлеров дополнительных расходов, например, им придется арендовать склады, на которых будет храниться собранная упаковка, а также нанять персонал, который будет заниматься этими новыми процессами. Кроме того, в России не налажена система раздельного сбора и сортировки мусора. Все отходы собираются в единый контейнер, а потом едут на полигон. В такой ситуации у ритейлеров нет возможности извлечь «свои» типы отходов для последующей утилизации.

Правительство должно представить итоговую версию концепции до конца парта. В настоящее время Минприроды продолжает работу над документом, в том числе с бизнес-сообществом.

Глава ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин поддерживает мнение о том, что нововведение подстегнет цены на товары, но оно действительно необходимо, так как сейчас средства на утилизацию мусора региональным операторам и переработчикам поступают только от сборов с населения, и этого недостаточно.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 25.02.20

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