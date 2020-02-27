Минпромторг предложил новые правила продажи алкоголя

Минпромторг разработал проект единых правил по размещению точек по продаже алкоголя вблизи школ, больниц, спортивных объектов. Документ опубликован на специализированном портале нормативных правовых актов.

Из пояснительной записки к документу следует, что на сегодняшний день размеры территорий относящимся к социальным объектам определяют местные власти, что зачастую приводит к излишним ограничениям и увеличивает коррупционные риски. По мнению чиновников, единый федеральный подход позволит предотвратить факты коррупции на местах при установлении границ территорий.

Авторы поправок предлагают, чтобы местные власти направляли проект акта, устанавливающего площадь прилегающей территории, в региональный орган, курирующий торговлю, и уполномоченному по защите прав предпринимателей. Проект должен содержать информацию о числе магазинов и кафе, которые окажутся под ограничениями, расчет вероятных убытков, оценку снижения потребления алкоголя и научное обоснование необходимости установления или увеличения прилегающих территорий.

В Минпромторге считают что 30 метров от социального объекта вполне достаточное расстояние для соседства с алкомаркетом. Там пояснили, что излишние ограничения ударят по легальному бизнесу, но никак не повлияют на объемах потребления спиртного и лишь сыграют на руку подпольным торговцам.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.02.20

Суд Гааги: Россия должна отдать экс-акционерам $50 млрд, потому что присоединила Крым. / В Москве возбуждено уголовное дело за продажу снюса в табачном магазине. / Минприроды хочет повесить все расходы по утилизации упаковки на производителей. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»