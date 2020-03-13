На бирже США произошел крупнейший за 33 года обвал

На американской бирже произошло крупнейшее обрушение с 1987 года. Опасения инвесторов связаны с распространением коронавируса нового типа и введенными из-за этого ограничениями. При этом «индекс страха» побил рекорд, установленный 12 лет назад.

Основные американские индексы Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ снизились почти на 10%: Dow Jones потерял 2352,60 пункта, показав снижение на 9,99%. Показатель S&P 500 опустился на 260,74 пунктов (минус 9,51%), а индекс Nasdaq упал на 750,25 пунктов (сократился на 9,43%).

По данным аналитиков, это самый большой обвал за последние 33 года, после того как в 1987 году Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22.61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю. Кроме того, впервые за 10 лет сменился «бычий (повышательный) цикл».

В то же время индекс волатильности CBOE («индекс страха») на 13 марта поднялся на 75,47 пунктов, увеличившись на 40%, передает Bloomberg. Эксперты считают, что показатель снизится, как только улучшится ситуация с распространением COVID-19.

На рынки повлияло ограничение на въезд, введенное Дональдом Трампом. В то же время президент не озвучил каких-либо серьезных обещаний по поддержке экономики. В первую очередь ситуацией обеспокоены авиаперевозчики и компании туристической отрасли.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 13.03.20

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