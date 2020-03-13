Пятница 13-е: напуганные коронавирусом люди опустошают полки магазинов по всему миру

Вспышка коронавируса привела к покупательскому ажиотажу во всех странах мира. Риск попасть под карантин и остаться без необходимых вещей вынуждает людей выстраиваться в огромные очереди и скупать товары повседневного спроса. В результате полки магазинов пустеют уже к концу дня.

Своими наблюдениями жители из разных стран делятся в социальных сетях. Так в Берлине запретили входить в переднюю дверь в общественном транспорте, водитель больше не продает билеты. В магазинах раскупили туалетную бумагу, сахар и макаронные изделия. Больничный на 14 дней можно получить по телефону.

Похожая ситуация сложилась в Баден-Бадене. С самого утра жители сметают в супермаркетах все, что успели выставить с открытия (консервированные овощи, макаронные изделия). Днем выкладывают новые партии, и вечером их снова почти все скупают. В продаже кончились дезинфекционные салфетки и жидкости. Продовольственная паника наблюдается в Вильнюсе, Любеке, Копенгагене.

В итальянской Вероне закрыты все магазины, кроме аптек и продуктовых. По улицам ходят полицейские патрули. Чтобы покинуть дом, нужно сообщить стражам порядка вескую причину.

Проблема с товарами возникла и в США. В магазинах наблюдается дефицит туалетной бумаги и дезинфицирующих средств, медицинских масок и антибактериальных салфеток. В частности, на нехватку продуктов пожаловалась жена капитана клуба НХЛ «Вашингтон» Александра Овечкина Анастасия Шубская.

Продовольственный ажиотаж наблюдается и в Турции. В Стамбуле в магазинах скупили почти все продукты длительного хранения. После объявления о первом выявленном случае заражения коронавирусом у супермаркетов выстроились длинные очереди, к вечеру закончились макароны, крупы и туалетная бумага.

Проблем с товарами нет в магазинах в Хельсинки. Изменений потребительского поведения людей также не наблюдается. Однако жители увеличили расстояние при общении друг с другом, не обмениваются рукопожатиями и стараются стоять подальше при разговоре.

По последним данным, в мире коронавирусом нового типа инфицированы более 128 тысяч человек в 116 странах. Жертвами COVID-19 стали 4720 человек.

Берлин, Зоя Осколкова

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