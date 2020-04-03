Белоруссия намерена закупить 2 млн тонн российской нефти

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) начали заключать контракты на поставки сырья из России на апрель. При этом цена на баррель составила $4 сообщил пресс-секретарь белорусского госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

Всего российские нефтяные компании предложили поставить до 2 млн тонн «черного золота». «На момент подтверждения ресурсов у поставщиков цены на нефть сорта Юралс для Беларуси сложились на уровне $4 за баррель», – приводит слова Тищенко ТАСС.

Отмечается, что межбюджетные расчеты за поставленную нефть будут производиться только после заключения контрактов. При этом противоречий ни по цене, ни по объемам поставок, ни по премии российским нефтяникам у сторон не возникло, отметили в «Белтенфтехиме».

Напомним, Белоруссия прекратила закупки российской нефти в начале года, требуя изменить формулу цены.

Минск, Иван Гридин

Минск. Другие новости 03.04.20

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