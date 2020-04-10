В России установлен рекорд по числу преступлений в сфере оборота алкоголя

В минувшем 2019 году суды в России вынесли почти 7,8 тыс. приговоров по уголовным делам по экономическим статьям, указано в данных статистики судебного департамента при Верховном суде. Это стало рекордом с 2011 года (более ранняя статистика недоступна).

Число приговоров за нелегальное производство и продажу этилового спирта и спиртосодержащей продукции за год выросло почти вдвое – с 562 в 2018 году до 1075 в 2019 году. Больше всего такого рода преступлений было выявлено в Омской области и Башкирии, пишет РБК.

Из данных статистики судебного департамента следует, что типичным бутлегером является неработающий пенсионер или трудоспособные женщины и мужчины, которые не имеют постоянного источника дохода, либо работают в магазине – собственном или по найму.

Рост количества приговоров по преступлениям, предусмотренным главой 22 УК, скорее всего, объясняется «последовательно проводимой политикой государства по переводу бизнеса на работу «в белую», полагают юристы.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.04.20

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