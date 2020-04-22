Нефтяной обвал продолжается: Вrent откатилась к 21-летнему минимуму

На мировом нефтяном рынке продолжается обвальное падение цен. В среду утром стоимость барреля североморской эталонной смеси Brent с поставкой в июне опустилась ниже $16. Это минимальное значение с декабря 1999 года. На Лондонской бирже ICE нефть марки Brent в моменте торговалась по $15,99 за баррель.

По состоянию на 11:03 мск, цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь падала на 19,35%, 16,19 за баррель. Стоит отметить, что от цены Brent зависит стоимость российской нефти Urals – российское «черное золото» дешевеет и дорожает вместе с североморской нефтью.

Напомним, 20 апреля цена майских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже впервые в истории опускалась до отрицательных значений. Котировки завершили торги на отметке минус $37,63 за баррель. Вслед за североамериканской нефтью заметно снизилась стоимость других марок «черного золота» – Brent и Urals.

Нефтяные цены обвалились из-за значительного снижения спроса на сырье и опасений по поводу переполнения хранилищ «черного золота» вследствие ограничительных мер, введенных по всему миру из-за пандемии коронавируса.

На этом фоне российский рубль серьезно просел. Накануне на торгах на Мосбирже доллар поднимался выше 77 рублей, евро – выше 84 рублей.

Глава Минэнерго России Александр Новак, комментируя ситуацию, заявил, что нефтяной рынок сейчас находится в крайне волатильном состоянии из-за резкого падения спроса, затоваривания хранилищ и неопределенности сроков восстановления мировой экономики. «Давление на рынок будет сохраняться до начала действия соглашения ОПЕК+ в мае, снижения добычи странами вне соглашения и облегчения ограничительных мер», – подчеркнул министр (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»), призвав не драматизировать ситуацию. «Важно понимать, что это бумажный рынок, то есть торговля производными финансовыми инструментами, а не физической нефтью», – отметил он.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 22.04.20

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