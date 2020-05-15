Потери мировой экономики из-за пандемии оценили в 9 трлн долларов

Азиатский банк развития оценил потенциальные потери мировой экономики от пандемии коронавируса в 8,8 трлн долларов. Таким образом, прогноз аналитиков вырос вдвое по сравнению с предыдущими подсчетами. Об этом сообщается на сайте АБР.

Как пояснил главный экономист АБР Ясуюки Савада, новая оценка основана на широком потенциальном воздействии на экономику ограничительных мер, которые были введены правительствами в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции.

«В прогнозе также подчеркивается важная роль политических мер, которые могут помочь смягчить ущерб, наносимый экономике», – отметил Савада.

Если ограничения будут действовать полгода, потери составят 8,8 трлн долларов или 9,7% мирового ВВП. Сокращение срока действия до трех месяцев уменьшит ущерб до 5,8 трлн долларов (6,4%).

По прогнозу банка, больше всего пострадают страны, в которых произошла вспышка заболевания и введены строгие ограничения. Кроме того, наибольшие потери понесут государства с открытой экономикой и те, экономика которых зависит от туризма и экспорта сырьевых товаров.

По последним данным, в мире коронавирус выявили у 4,4 млн человек. Более 300 тысяч пациентов с Covid-19 скончались. Большинство стран закрыли авиасообщение. Не работают торговые центры и развлекательные заведения, под запрет попали массовые спортивные мероприятия.

Москва, Зоя Осколкова

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