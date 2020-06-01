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Понедельник, 1 июня 2020, 11:28 мск

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В Башкирии открываются торговые центры, музеи и библиотеки

Работа торговых центров, музеев и библиотек, имеющих отдельный вход, возобновится в Башкирии с сегодняшнего дня, 1 июня. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве республики заявил ее глава Радий Хабиров.

«Разрешаем начать работу только предприятиям торговли. Все остальные организации – общепит, фудкорты, развлекательные учреждения, детские комнаты, кинотеатры – категорически должны быть закрыты», – подчеркнул глава республики. Как передает РБК, соблюдение масочного режима на территории республики по-прежнему остается обязательным.

Кроме того власти Башкирии решили отменить обязательную самоизоляцию для прибывающих на территорию Башкирии из Москвы и других регионов со сложной эпидемиологической обстановкой. Однако все контрольные мероприятия на вокзалах и в аэропортах, например, термометрия будут сохранены.

Уфа, Иван Гридин

Уфа. Другие новости 01.06.20

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