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Понедельник, 1 июня 2020, 14:28 мск

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Строительство нового терминала аэропорта Грозного оценили в 4,7 млрд рублей

На строительство нового терминала в аэропорту Грозного из федерального бюджета планируют выделить 4,7 млрд рублей. Именно о такой сумме идет речь такая сумма упоминается в поправках к государственной программе «Развитие транспортной инфраструктуры», пишет «Коммерсантъ».

Предполагается, что финансирование реализации проекта начнется уже в текущем году, а непосредственно строительство объекта должно пройти в 2022-2024 годах, пишет издание. Отмечается, что данных о том, когда поступят средства на обновление аэродромной инфраструктуры, в том числе перронов и рулежных дорожек к ним, нет. Власти Чечни предполагают, что на эти цели потребуется еще 9 млрд рублей, также выделит федеральный центр. Стоит отметить, что ранее в Минтрансе говорили, что общая стоимость проекта составит порядка 15,7 млрд рублей.

Власти республики не исключили привлечение и частных инвесторов, но не говорят, кто мог бы заинтересоваться данным проектом. По словам исполнительного директора агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева, найти инвестора в условиях пандемии будет непросто. Он считает, что терминал можно будет продать после ввода в эксплуатацию или организовать на его основе специализированную управляющую компанию.

Гендиректора АО «Вайнахавиа» Альви Шахгириев в свою очередь рассказал, что новый терминал планируется возвести вблизи нынешнего аэропорта, который был восстановлен и заново введен в эксплуатацию в 2006 году. До вспышки коронавирусной инфекции нового типа аэропорт Грозного принимал рейсы не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но также из Турции, Киргизии и ОАЭ.

Грозный, Иван Гридин

Грозный. Другие новости 01.06.20

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