В Новосибирской области открывают непродовольственные магазины

С 8 июня в Новосибирской области возобновляют работу магазины по продаже непродовольственных товаров, заявил в ходе оперативного совещания, в котором приняли участие члены регионального правительства, руководители областных исполнительных органов госвласти, главы муниципалитетов, губернатор Андрей Травников.

Как передает пресс-служба регионального правительства, магазины смогут работать при наличии отдельного входа с улицы, а общая площадь торгового зала не превышает 400 квадратных метров.

Министру промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрею Гончарову губернатор поручил подготовить соответствующее решение и вынести его на заседание Правительства региона.

Стоит отметить, что в Новосибирской области уже почти два месяца работает практически вся сфера услуг – парикмахерские, салоны красоты, химчистки, автосервисы, ремонтные мастерские. «С середины мая на территории области жителям разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе – при соблюдении определённых условий безопасности. С начала июня возобновили работу продовольственные рынки. Однако, расслабляться пока рано», -отметил Травников.

Губернатор поручил министру промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрею Гончарову, специалистам мэрии Новосибирска, Роспотребнадзора, областного ГУ МВД обеспечить дополнительные контрольные мероприятия по соблюдению масочного режима, других мер санитарной безопасности в магазинах непродовольственных товаров.

Новосибирск, Иван Гридин

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