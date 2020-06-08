Росприроднадзор предлагает увеличить штрафы за экологические нарушения

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова намерена направить в правительство предложение об увеличении штрафов за экологические нарушения. «Даже по Кодексу административных правонарушений в России совершенно незначительные штрафы. А это (штраф за нарушения в области охраны природы – прим. ред.) должно быть дорого», – рассказал она в интервью РБК.

На сегодняшний день максимальный штраф для должностного лица, которое принимает решение, составляет 30 тыс. рублей, а для юридического лица – 100 тыс. рублей, посетовала глава ведомства. По ее словам, увеличение штрафа за экологические нарушения будет справедливым, но не стала уточнять, какими должны быть изменения.

Она напомнила, что компания BP поплатилась $20,8 млрд за аварию на нефтяной платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе в апреле 2010 года, когда в океан попало около 5 млн баррелей нефти. Радионова отметила, что шрафы за экологические нарушения во всем мире являются одними из самых высоких, но не в России, и это надо изменить.

Кроме того., она предложила создать фонд, из которого будут выделяться деньги на экстренную ликвидацию последствий экологических происшествий. «Средний размер штрафа за вред экологии в 2019 году составил 18,1 тыс. рублей. Это составляет всего 1,5 прожиточного минимума», – отметил глава группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. Такой уровень ответственности порождает безнаказанность, считает он.

Москва, Иван Гридин

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