Из-за вырубки и пожаров стоимость мировых лесов сократится на треть

Эксперты Boston Consulting Group подсчитали стоимость мировых ресурсов и спрогнозировали ее снижение до 2050 года. Главными врагами леса являются масштабные пожары и коммерческая вырубка. Если не предпринять никаких шагов для сохранения деревьев, стоимость лесных запасов упадет на 30%.

Ценность леса – это в первую очередь не стоимость древесины, а роль в регулировании климата, то его способность поглощать CO2 и хранить углерод, в мире на нее приходится 65-90%, в России – 81-96% стоимости. Территория мировых лесов составляет 4 млрд га, из них более 20%, 815 млн га, находятся в РФ. Лесные ресурсы всей Земли стоят от 50 до 150 трлн долларов, передает РБК.

«Текущая стоимость лесов в России, а это примерно 4 трлн долларов, превосходит стоимость всей российской нефти на 28%», – отмечает партнер-эксперт московского офиса BCG Константин Полунин. При оценке тонны CO2 в 135 долларов стоимость российских лесов будет уже в 5,5 раза выше (17 трлн) стоимости запасов нефти.

Министерство природы России значительно скромнее в своей оценке – 9 трлн рублей. В ведомстве предпочитают оценивать лес только в качестве древесины, которую можно использовать в коммерческих целях. Дороже всего стоят запасы лиственницы (2,1 трлн рублей), сосны (1,9 трлн) и березы каменной (1,6 трлн).

По прогнозу BCG, к 2050 году стоимость лесов в России снизится на 10%. «Чтобы не потерять этот уникальный ресурс уже через 20-30 лет, необходимо решительно пересмотреть подходы к управлению. Пересмотреть с точки зрения рационального использования и восстановления лесов, а также эффективности работы по устранению двух главных негативных факторов – экстенсивных вырубок и пожаров», – предупреждает Полунин.

Для восстановления бореальных лесов (хвойные и смешанные леса, расположенные в северных широтах), которые наиболее распространены в России, требуется до 80 лет. По данным «Greenpeace Россия», на юге Сибири и Дальнего Востока период повторяемости пожаров составляет менее 25 лет. Таким образом, леса в РФ попросту не успевают восстанавливаться.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 10.08.20

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