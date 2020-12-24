Глава МЧС рассказал об угрозах в связи с изменением климата

Опасных природных явлений на территории России становится все больше, в том числе из-за климатических изменений, а объекты экономики и промышленности в арктических районах уже не отвечают нынешним погодным условиям. Об этом сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев.

«В последние годы все отчетливее прослеживается тенденция к увеличению количества смерчей, ливней, градов и шквалов. Также в некоторой степени изменился характер весеннего половодья в отдельных регионах страны, становится больше природных пожаров. Конечно же, на это оказывает влияние и изменение климата», – приводит ТАСС слова главы МЧС.

Он отметил, что промышленные коммуникации и объекты экономики, построенные несколько десятков лет назад, уже не соответствуют сложившимся климатическим условиям. «Особенно это касается Арктической зоны, где сооружения строились в соответствии со строительными нормами и правилами, адаптированными под прежние климатические условия», – пояснил Зиничев.

Министр также рассказал, что для моделирования возможной обстановки МЧС активно использует данные дистанционного зондирования Земли и результаты аэрофотосъемки, проведенной с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.12.20

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