Программу поддержки «зеленой» энергетики в РФ предлагают урезать на треть

Объем поддержки проектов «зеленой» энергетики в рамках новой программы может быть снижен на 30% и составит 306 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Издание сообщает, что данное предложение Минэнерго уже согласовано с Минэкономразвития.

Затраты в 305,9 млрд рублей рассчитаны в ценах 2021 года, что предполагает ввод 4,6 ГВт новых мощностей возобновляемой энергетики. Первая в России программа поддержки возобновляемой энергетики завершится в 2024 году, последние отборы на проекты состоялись.

Параметры новой программы поддержки еще подлежат утверждению. Проект документа о второй программе был внесен в правительство в декабре. «Мы видим экспорт не как какую-то нагрузку, а мы видим его как некий референт того, что производимое в России оборудование на мировом уровне востребовано. То есть это качество производимой продукции, с учетом того, что у нас возобновляемые источники энергии (ВИЭ) продолжают оплачиваться по программе ДПМ (договор о предоставлении мощностей – прим. ред.), это обязательные платежи потребителей, нет иного способа контролировать качество выпускаемой продукции», – отметил ранее директор департамента развития электроэнергетики в Минэнерго РФ Андрей Максимов.

Москва, Иван Гридин

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