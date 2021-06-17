Российских животноводов обязали снимать видеоотчеты для Китая

Власти КНР ввели новые требования для российских животноводов, которые поставляют продукцию на экспорт. С 2022 года заводы должны предоставлять видеоотчеты. Об этом сообщили в Национальном союзе птицеводов.

«Теперь чтобы пройти регистрацию в Управлении КНР по сертификации и аттестации и получить допуск на экспорт продукции в страну, заводы должны проинспектировать китайские специалисты, – пишут «Известия». – Из-за того что эпидемиологическая ситуация в мире ухудшилась, коронавирус продолжает распространяться и границы между государствами все еще закрыты, власти КНР предусмотрели видеопроверки».

В отрасли пока не понимают, как проводить видеоинспекцию, сколько она должна длиться и что конкретно китайцы хотят посмотреть. Российские животноводы готовят свои предложения по единому алгоритму, которые Россельхознадзор позже сможет обсудить с Пекином.

В Национальном союзе птицеводов отметили, что новое требование не вызывает серьезных опасений у бизнеса, но, безусловно, является новым административным барьером.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 17.06.21

В Свердловской области на 75% увеличился импорт семечек из Китая (ФОТО). / Центробанк назвал причины роста цен на автомобили. / Врач-педиатр лишилась 2 млн рублей из-за телефонных мошенников. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»