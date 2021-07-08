В Генпрокуратуре оценили ущерб России от таяния вечной мерзлоты

В Генпрокуратуре подсчитали потери, которые несет Россия от таяния вечной мерзлоты. Об этом говорил начальник Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Дмитрий Данилов на конференции руководителей европейских прокуратур в Санкт-Петербурге.

«Ежегодные финансовые потери России в связи с таянием вечной мерзлоты составляют до 150 миллиардов рублей или 1 миллиард 724 миллиона евро», – сообщил Данилов.

По его словам, глобальное потепление и связанная с ним проблема таяния скованных мерзлотой территорий создают угрозу уязвимым экосистемам Арктической зоны, нанося ущерб расположенным там объектам промышленности, инфраструктуры, жилья, а также здоровью граждан.

Данилов напомнил об аварии на одном из промышленных объектов в Норильске, которая произошла в мае прошлого года. Из-за просадки грунта вследствие его оттаивания произошло загрязнение нефтепродуктами большой площади земель и водных объектов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 08.07.21

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