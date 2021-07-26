Россия заплатит Евросоюзу более 1 млрд евро налога за вредные выбросы

Российские производители металлов будут вынуждены платить углеродный налог Евросоюзу, куда они экспортируют свою продукцию. По расчетам аналитиков, сбор за вредные выбросы может достичь 1,1 млрд евро в год. Целью новых мер является сокращение углеродного следа и замена ископаемого топлива на низкоуглеродные источники энергии.

Трансграничный углеродный налог был предложен Еврокомиссией 14 июля. От России за консультации в ЕС по этому вопросу отвечает Минэкономразвития, передает РБК. Углеродный налог может заработать в полную силу с 2035 года. Он предполагает, что сбор будет постепенно увеличиваться до 100% в 2026-2035 годах по мере сворачивания бесплатных квот на выбросы, распределяемых среди участников европейского углеродного рынка.

Исходя из объемов импорта 2020 года, налог затронет российские поставки в ЕС на сумму почти 7 млрд млрд, а в натуральном выражении – 16,3 млн тонн, следует из внешнеторговой базы данных Евростата. Для России налог будет фактически равнозначен дополнительной адвалорной пошлине в 16% от стоимости товаров –1,1 млрд евро.

«Хотя Еврокомиссия намерена взимать плату с импортеров исходя из их фактических выбросов парниковых газов при производстве продукции, пока систематического измерения углеродного следа в российских промышленных компаниях нет, да и непонятно, насколько ЕС будет принимать данные российских производителей», – говорит директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Екатерина Майорова. В проекте Еврокомиссии сказано, что «авторизованный заявитель» (представитель одного или нескольких импортеров) будет ежегодно подавать декларацию с данными об объемах эмиссии парниковых газов, сопровождавшей производство импортируемого продукта.

В списке товаров, производители которых должны будут платить новый налог, значатся цемент, электроэнергия, удобрения (включая аммиак, азотные удобрения и азотсодержащие комплексные удобрения), железо и сталь (в том числе рельсы для железнодорожных путей, трубы, металлоконструкции, цистерны), алюминий (проволока, алюминиевые листы, фольга). Велика вероятность, что в будущем углеродный налог может быть распространен и на другие товары, например нефтепродукты. В прошлом году более 60% европейского импорта из России (60,1 млрд евро из 95,3 млрд) пришлось на энергоносители.

С помощью нового сбора Евросоюз хочет побудить импортеров «грязных» товаров сократить выбросы парниковых газов к 2030 году не меньше чем на 55% относительно уровней 1990-го, а также снизить глобальную эмиссию парниковых газов.

На сегодня уже в 65 странах мира действуют те или иные схемы цены за парниковые выбросы, в том числе национальную систему торговли квотами недавно запустил Китай, отмечает директор по проектам российского отделения «Гринпис» Владимир Чупров. «Россия пока выглядит белым пятном на глобальной карте углеродных рынков. Можно сказать, что страна запаздывает от лидеров на 15 лет», – утверждает Чупров. По его словам, причины отставания лежат в рентной модели экономики страны, где добавленная стоимость формируется до сих пор за счет относительно дешевой добычи ископаемого топлива. Смягчение потерь российских экспортеров от углеродного регулирования ЕС возможно: это сокращение углеродного следа в продукции через внедрение мер в области энергоэффективности и замена ископаемого топлива на низкоуглеродные источники энергии.

Москва, Зоя Осколкова

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