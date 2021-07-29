ФАС взялась за проверки нефтетрейдеров из-за роста цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала внеплановые проверки нефтетрейдеров из-за роста биржевых цен на бензин. Об этом говорится в сообщении ФАС.

«В целях контроля за соблюдением антимонопольного законодательства ведомство проводит рейды в отношении нефтетрейдеров. Основанием стали результаты мониторинга антимонопольной службой биржевых индикаторов цен на нефтепродукты», – заявили в службе.

В ФАС отметили, что проверки проводятся в рамках продолжения работы по анализу факторов, влияющих на изменение цен на нефтепродукты.

По сведениям источников «Интерфакса», представители ФАС накануне посетили офисы трейдерских компаний ООО «Петролеум трейдинг», АО «Солид товарные рынки» и АО «Уфаойл» для выемки информации о торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Как утверждают источники, ФАС готовится посетить и другие независимые трейдерские компании.

Ранее антимонопольная служба запросила у нефтяных компаний информацию об объемах, реализуемых на рынке нефтепродуктов.

Напомним, на прошлой неделе биржевые цены на автомобильный бензин АИ-92 и АИ-95 в очередной раз обновили рекордное значение. На торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи 22 июля стоимость бензина марки «Премиум-95» (АИ-95) достигла исторического максимума, впервые преодолев отметку в 60 тысяч рублей за тонну. Цена бензина марки «Регуляр-92» (АИ-92) поднялась до 57 597 рублей за тонну. Отметим, что рост биржевых цены на автомобильное топливо продолжался пять недель подряд.

После заявления министра энергетики РФ Николая Шульгинова о готовности кабмина РФ запретить экспорт автомобильного топлива для сдерживания роста цен на бензин биржевые цены снизились.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.07.21

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