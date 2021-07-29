В России ежегодно на свалки попадают свежие продукты стоимостью 1,6 трлн рублей

В России каждый год на свалке оказываются около 17 млн тонн свежих продуктов. Их стоимость оценивается в 1,6 трлн рублей, что составляет 12% от всего оборота розничной торговли продовольствием. Об этом рассказала член рабочей группы рынка FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Алина Осьмакова.

«В России объем пищевых отходов достигает около 17 миллионов тонн в год, этот показатель эквивалентен стоимости продуктов в объеме 1,6 триллиона рублей, или около 12% от всего оборота розничной торговли продуктами питания и 1,58% от ВВП страны в 2018 году», – цитирует Осьмакову РИА «Новости».

Каждую неделю средний магазин формата «у дома» еженедельно генерирует 600 кг пищевых отходов. «Практически весь этот объем пищевых отходов (94%) попадает на свалки и полигоны, где становится источником загрязнения почвы, воды и воздуха. При их захоронении выделяется порядка 2,4 миллиона тонн метана, а также аммиак, сероводород, ароматические углеводороды, меркаптаны, спирты, хлорэтилен и другие опасные для здоровья людей и животных соединения», – подчеркнула эксперт.

Почти половина (45%) всех пищевых отходов продуктовых магазинов приходится на фрукты и овощи, треть (30%) – это мясо, рыба, птица, еще 25% – товары с коротким сроком годности – торты, молочная гастрономия, мясные деликатесы, колбасы, бакалея. Магазинам невыгодно платить за переработку этих продуктов, поэтому они просто отправляют их в мусорный контейнер.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 29.07.21

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