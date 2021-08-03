Кудрин обозначил альтернативу госрегулированию цен в России

Целевые субсидии населению на покупку определенных товаров могли бы стать альтернативой административным ограничениям для борьбы с ростом цен, которые взяло на вооружение правительство. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью РБК.

Руководитель контрольного ведомства отметил, что с настороженностью относится к государственному регулированию стоимости товаров. По словам Кудрина, подобные меры возможны и разумны, когда возникает «шок или пик негативного явления». «Но действие таких мер в течение трех-четырех месяцев уже чревато другими дисбалансами», – отметил он.

«В этом смысле я скорее за целевые субсидии населению на определенные виды товаров, за скидки для особо нуждающихся, адресную помощь», – подытожил Кудрин.

Глава СП также высказался по вопросу возможного повышения налогов в России. По его словам, эта тема «очень чувствительная».

«Я скорее сдержанно отношусь к новым налогам, особенно если это несколько позиций, которые сами по себе не такие уж емкие», – сказал Кудрин, напомнив про обещание кабмина не трогать налоги в течение шести лет. По его мнению, острой необходимости в увеличении налоговой нагрузки в стране сейчас нет: «Мы, пожалуй, не находимся в столь критической ситуации, чтобы нарушать это обещание».

Ранее Кудрин заявил, что Россия эксплуатирует старую модель экономики, которая себя изжила и не позволит добиться развития. Россия пока не может перейти к инвестиционной экономике, констатировал он.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 03.08.21

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