«Мы эксплуатируем старую модель»: глава Счетной палаты России заявил об отсталости отечественной экономики

Россия эксплуатирует старую модель экономики, которая себя изжила и не позволит добиться развития. Об этом заявил председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин в интервью РБК. По его мнению, Россия пока не может перейти от экономики спроса к инвестиционной, а разгосударствление приостановилось.

«Мы эксплуатируем старую модель экономики, которая себя уже изжила и не даст нужного результата. Экономика в общем не создает каких-то прорывных качеств, новых товаров», – заявил Кудрин.

По его словам, ежегодные темпы экономического роста в среднем около 0,5% за последние семь лет достаточно низкие. «Мы должны стать более конкурентоспособными для экспорта. Вообще экспорт для российской экономики – это бесконечная Вселенная. «Экономика спроса» ограничена внутренним потреблением, подпиткой нефти – это старая модель. Если мы становимся более конкурентоспособными, прорываемся на внешний рынок, то этот спрос становится бесконечен», – пояснил глава Счетной палаты.

По данным ФТС, экспорт товаров из России, в среднем за последние пять лет составил $371 млрд. В нем традиционно преобладают топливно-энергетические товары – 53% за пять месяцев 2021 года. «Нужно, чтобы у нас были те товары, которые вдруг захотели купить во всех странах, – как iPhone. Мы должны что-то для мира создать. Тогда экономический рост теоретически может быть и 5%, и выше», – подчеркнул Кудрин.

«Мало кто знает, но Китай даже в пик своей раскрутки и при 10% экономического роста в год имел иностранных инвестиций примерно 15% от всех своих инвестиций. То есть 85% инвестиций были все равно внутренними. А это трансформация ваших сбережений в инвестиции компаний. Вот в этот момент нужно инвестировать в суперпередовые технологии будущего, в товары будущего», – уточнил глава Счетной палаты.

По его мнению, рецептами для ускорения экономического роста являются инвестиции в человеческий капитал – образование и здравоохранение, а также предпринимательская инициатива и конкуренция. «И отдельно стоит история про суды, правоохранительную деятельность, защиту прав собственности», – добавил Кудрин.

Кроме того, он подчеркнул, что в российской модели нужно больше свободы предпринимательства, а пока «у нас разгосударствление экономики затормозилось, роль государства увеличивается».

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 02.08.21

«Призрак кризиса»: США способны спровоцировать новое обрушение экономики. / Западные СМИ превратили «ЧВК Вагнера» в главную мировую страшилку. / СМИ: Правительство РФ готовит экстренный запрет экспорта бензина на три месяца. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»