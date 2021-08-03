Биржевые цены на бензин Аи-92 и сжиженный газ вновь бьют рекорды

Биржевые цены на бензин марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) вновь обновили рекордное значение. Стоимость выросла на 0,31%, до 57,602 тыс. рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. Предыдущий рекорд был установлен 22 июля – стоимость бензина этой марки достигла 55,597 тыс. рублей за тонну.

Также рекордный рост демонстрирует биржевая цена сжиженных углеводородных газов (СУГ). Стоимость СУГ сегодня выросла на 1,33%, до 43 399 рублей за тонну. Прошлый исторический максимум был достигнут 28 июля.

Дорожает и дизельное топливо: цена по итогам сегодняшних торгов выросла на 0,21%, до 51 478 рублей за тонну.

При этом стоимость бензина Аи-95 снизилась на 0,16%, до 58 746 рублей за тонну, а цена авиакеросина – на 1,81%, до 49 тыс. рублей за тонну.

Надо отметить, что в 2021 году биржевые цен на бензин выросли почти на треть. В июле котировки несколько раз обновляли исторический рекорд.

В целях стабилизации стоимости автомобильного топлива Минэнерго РФ предложило правительству дать поручение о запуске в ускоренном порядке процедуры запрета экспорта бензина Аи-92 и Аи-95 сроком на три месяца. А Федеральная антимонопольная служба начала внеплановые проверки нефтетрейдеров.

Меж тем ранее глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов выразил сомнение, что запрет экспорта бензина серьезно повлияет на ситуацию. «Самая главная задача сейчас – перенаправить объемы с распределения через мелкооптовые подразделения на биржу. Если объемы не пойдут на биржу, то ситуация существенным образом не изменится. Это просто бессмыслица, пиар-шаг и не более того», – пояснял эксперт.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 03.08.21

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