Аналитики подсчитали, сколько денег потребуется России вложить в модернизацию различных отраслей, чтобы снизить выбросы углерода или добиться полной углеродной нейтральности. Колоссальные расходы на эти цели приведут к росту цен абсолютно на все товары, больше других подорожает электроэнергия.

По оценке специалистов, сокращение выбросов углерода к 2050 году на 60% от уровня 2019 года потребует 102,7 трлн рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на отчет «ESG и декарбонизация» «ВТБ Капитала». Ранее Минэкономразвития, которое занимается разработкой плана мероприятий по реализации стратегии достижения углеродной нейтральности, подсчитало, что на эти цели понадобиться 88,8 трлн рублей.

Наибольшие вложения предстоят в сфере транспорта, цементной промышленности, производства железной руды и стали. Меньше всего средств для борьбы с выбросами углерода потребуется в отрасли утилизации отходов, электроэнергетике и проектах в сфере лесного хозяйства. В совокупности с проектами, где можно снизить выбросы метана, на эти отрасли приходится 59% от общего объема выбросов в России.

Борьба за экологию неизбежно приведет к росту цен для конечных потребителей на продукцию внутри России, предупреждают эксперты. К 2050 году все подорожает в среднем на 8%, наибольшее увеличение стоимости прогнозируется в области энергоснабжения, цены на электричество для покрытия инвестиций должны будут вырасти на 28%.

Добиться полной углеродной нейтральности Россия рассчитывает к 2060 году. По мнению аналитиков, чтобы достичь полной декарбонизации экономики, то есть снизить выбросы парниковых газов до нуля, без учета поглощающей способности лесов, РФ потребуется 479,8 трлн рублей. В этом случае придется заменить все традиционные автомобили с двигателями внутреннего сгорания на электромобили, что сделает транспорт самой капиталоемкой отраслью. Таким образом, полная декарбонизация приведет к росту цен для конечных потребителей на продукцию внутри России в среднем на 12%.

Москва, Зоя Осколкова

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