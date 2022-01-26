В России каждый год утилизируют 110 грузовиков бумажных рублей

В ближайшие годы Банк России планирует провести широкий комплекс мероприятий по повышению качества, защищенности и долговечности российских денег. Сейчас, по оценкам аналитиков, бумажные рубли «живут» в среднем от 2 до 2,5 лет, при этом вторичная переработка купюр практически невозможна.

«Факт необходимости утилизации наличных средств в связи с их естественной амортизацией в результате обращения остается неоспоримым. Срок службы купюры зависит от ее качества и средств производства», – рассказала РИА «Новости» вице-президент ЦСР Татьяна Радченко.

По состоянию на 1 октября 2021 года в России в обращении находилось более 6,7 миллиарда банкнот. С учетом срока жизни купюр в настоящее время объемы вывода из обращения и уничтожения составляют порядка 2,5 миллиарда банкнот в год. Это примерно 2,5 тысячи тонн отходов, то есть более 110 грузовиков отходов.

«По экспертным оценкам, в России вторичная переработка купюр практически невозможна (ввиду особых красок, применяемых при изготовлении денежных знаков; они содержат большое количество тяжелых металлов и других вредных веществ)», – отмечает специалист.

В случае полного сжигания всех ветхих денег в атмосферу попадет 2,4 тысячи тонн углекислого газа в год. По мнению аналитиков, в этой связи важным трендом является переход граждан на безналичные платежи.

Москва, Зоя Осколкова

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