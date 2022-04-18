Германия отказывается от добычи сланцевого газа и признает зависимость от поставок из России

Министр экономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия не планирует добывать сланцевый газ, так как это ухудшит экологическую обстановку. По этой причине Берлин пока не может отказаться от поставок природного газа из России.

Министр добавил, что в стране есть крупные запасы сланцевого газа, но технология гидроразрыва пласта, применяемая для его добычи, должна быть согласована. Разработка месторождений и получение соответствующих разрешений займут очень много времени, до нескольких лет.

«Это сложно в соответствии с законом о водных ресурсах, поскольку такой способ добычи может иметь негативные последствия для окружающей среды. Сейчас у нас нет предприятий, желающих заниматься этим», – сказал вице-канцлер.

Поэтому Германия не может окончательно запретить поставку газа из России. «Немедленное эмбарго на газ поставит под угрозу социальный порядок в Германии», – цитирует Хабека Frankfurter Allgemeine Zeitung.

При этом вице-канцлер подчеркнул, что Германия стремится как можно скорее стать более независимой от России из-за спецоперации российских военных на Украине.

Москва, Зоя Осколкова

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