российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 18 апреля 2022, 12:53 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Германия отказывается от добычи сланцевого газа и признает зависимость от поставок из России

Министр экономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия не планирует добывать сланцевый газ, так как это ухудшит экологическую обстановку. По этой причине Берлин пока не может отказаться от поставок природного газа из России.

Министр добавил, что в стране есть крупные запасы сланцевого газа, но технология гидроразрыва пласта, применяемая для его добычи, должна быть согласована. Разработка месторождений и получение соответствующих разрешений займут очень много времени, до нескольких лет.

«Это сложно в соответствии с законом о водных ресурсах, поскольку такой способ добычи может иметь негативные последствия для окружающей среды. Сейчас у нас нет предприятий, желающих заниматься этим», – сказал вице-канцлер.

Поэтому Германия не может окончательно запретить поставку газа из России. «Немедленное эмбарго на газ поставит под угрозу социальный порядок в Германии», – цитирует Хабека Frankfurter Allgemeine Zeitung.

При этом вице-канцлер подчеркнул, что Германия стремится как можно скорее стать более независимой от России из-за спецоперации российских военных на Украине.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Германия

Министр ФРГ призвал граждан экономить электричество / «Вы увидите, что такое украинский нацизм»: депутат Госдумы обратился к канцлеру Германии / Германия планирует отказаться от угля из России за четыре месяца / Житель Германии сделал 87 прививок от коронавируса / ФРГ одобрила поставку Украине БТРов, сменивших трех хозяев / Германия активировала чрезвычайный план при отключении поставок газа / Теперь не только в России: в Германии население скупает масло, рис, макароны и туалетную бумагу / В Германии признали угрозу деиндустриализации на фоне энергокризиса

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Политика, Россия, Экономика, Германия,