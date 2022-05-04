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Среда, 4 мая 2022, 14:29 мск

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Индия просит большую скидку на российскую нефть

Фото: Pixabay

Индия согласна покупать нефть у России, но только с очень большой скидкой. Так индийские импортеры хотят компенсировать риски от давления антироссийских санкций, введенных США и другими странами. Об этом сообщает NDTV со ссылкой на информированные источники.

По данным телеканала, Индия хочет закупать российскую нефть по цене 70 долларов за баррель в то время, как стоимость бочки эталонной марки Brent составляет около 105 долларов. Таким образом Нью-Дели надеется компенсировать дополнительные препятствия, связанные с обеспечением финансирования поставок.

Дело в том, что хотя и ввоз российской нефти в Индию не подпадает под санкции, импорт осложнился в связи с появившимися ограничительными мерами в области страхования, а также из-за давления США на Нью-Дели.

Тем не менее, с конца февраля 2022 года индийские государственные и частные компании импортировали из России 40 млн баррелей нефти, что на 20% больше, чем за весь прошлый год.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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