России предсказали почти двукратный рост безработицы к концу года

Уровень безработицы в России к концу года может вырасти с 4,4% до 7,8%. С таким прогнозом выступил вице-президент по операционному управлению кадровой компании ANCOR Алексей Миронов на конференции «HR-форум».

«До конца 2022 года число рабочих мест в российской экономике может сократиться на 2 млн, из-за чего уровень безработицы вырастет с 4,4% до 7,8%», – цитирует эксперта «Газета.Ru».

Он связал рост безработицы с уходом многих зарубежный компаний с российского рынка. При этом сокращение рабочих мест прогнозируется в таких сферах как автобизнес, производство бытовой техники, металлургия, производство удобрений, строительство. Вместе с тем, рабочих мест станет больше в IT-сфере, телекоммуникациях и в текстильном производстве, добавляет «Коммерсантъ».

Как отметил Миронов, по одному из сценариев занятость будет постепенно восстанавливаться к лету 2023 году. По другому прогнозу, безработица на уровне 6,5% будет сохраняться в течение нескольких лет, что можно объяснить структурными изменениями на рынке труда.

По оценке Росстата, уровень безработицы в России в мае 2022 года снизился до 3,9% с 4% в апреле. Как отметили в Минэкономики, уровень безработицы в стране сохраняется на исторических минимумах.

Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил о постепенном росте напряженности на рынке труда в России из-за санкционного давления. По его словам, в июне зафиксирован рост безработицы, регистрируемой в центрах занятости. Конкретные цифры он не привел.

До этого глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявлял о рисках повышения уровня безработицы в стране на фоне переживаемого отечественной экономикой кризиса спроса.

В свою очередь, Центробанкв обзоре финансовой стабильности не исключил, что уровень безработицы в России повысится в ближайшие месяцы.

Москва, Наталья Петрова

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