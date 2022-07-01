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Пятница, 1 июля 2022, 12:10 мск

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Все российские банки подключились к антиотмывочной системе ЦБ РФ

Все участники банковской системы России подключились к антиотмывочной платформе ЦБ РФ «Знай своего клиента». Об этом сообщается на сайте регулятора.

«К сервису Банка России – платформе «Знай своего клиента» – подключились все банки. C 1 июля 2022 года они получают от Банка России информацию о том, к какой группе риска совершения подозрительных операций можно отнести юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», – говорится в сообщении.

В ЦБ добавили, что в базе данных платформы находится информация о семи миллионах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Они распределены на три группы – низкого, среднего и высокого уровней риска («зеленую», «желтую» и «красную»). На данный момент к «зеленой» группе принадлежит около 99% компаний, к «желтой» – 0,7%, к «красной» – 0,3%.

Если предприниматель не согласен с включение в группу высокого риска, он может пожаловаться в межведомственную комиссию при Банке России, в которую входят Росфинмониторинг, ФТС России, бизнес-омбудсмен, а также представители банковских и бизнес-объединений.

«Информация платформы является для банков вспомогательной, окончательную оценку о добросовестности бизнеса своих клиентов с точки зрения антиотмывочного законодательства они должны присваивать самостоятельно», – добавили в регуляторе.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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