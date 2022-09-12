Индонезия рассматривает возможность покупки российской нефти

Власти Индонезии не исключают покупку нефти у России. Как сообщает Financial Times, Москва предложила скидку на свои энергоресурсы, поэтому вполне вероятно, что Джакарта примет предложение.

«Мы всегда отслеживаем все варианты. Если есть страна, которая предлагает лучшую цену, – конечно», – сказал президент Джоко Видодо в интервью FT, отвечая на вопрос, будет ли Индонезия покупать российскую нефть. Глава государства подчеркнул, что власти обязаны удовлетворить энергетические потребности народа.

По данным издания, Россия предложила Джакарте импортировать нефть по цене на 30% ниже рыночной. Покупка дешевого топлива у РФ позволит сдержать рост цен на энергоносители в стране. «Мы хотим найти решение», – отметил Видодо.

На прошлой неделе стало известно, что Россия и Индонезия договариваются о торговых расчетах в национальных валютах. Об этом сообщил индонезийский посол в РФ Хосе Таварес. Он отметил большой потенциал торговых отношений двух стран. За год товарооборот между ними вырос на 42% и превысил три миллиарда долларов. Дипломат допустил, что в перечень товаров могут войти и энергоносители.

Джакарта, Зоя Осколкова

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