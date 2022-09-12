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Понедельник, 12 сентября 2022, 14:58 мск

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Российский рубль начнут использовать в Египте

Российский рубль в скором времени может попасть в список валют, используемых в Египте. Это должно положительно сказаться на турпотоке россиян в эту страну. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как рассказали агентству в пресс-службе туроператора Tez Tour, по информации от Центрального Банка Египта, с конца сентября 2022 года российский рубль будет включен в список валют, используемых в стране.

«Этот период как раз приходится на начало высокого сезона на направлении, поэтому предоставление возможности туристическим компаниям и отелям принимать к оплате рубли в совокупности с другими факторами без сомнений положительным образом отразится на турпотоке», – сообщил туроператор.

Пока точный механизм работы с российской валютой в Египте неизвестен. Вероятно, будут созданы специальные терминалы в отделениях банков.

Египет является наиболее востребованным направлением у российских туристов на осенне-зимний период. Его доля в общем бронировании составляет порядка 46%.

Каир, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Египет

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