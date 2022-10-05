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Среда, 5 октября 2022, 10:01 мск

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России и Египту предложили создать совместный банк

Москве и Каиру стоит разработать совместный банковский механизм, чтобы не ставить под угрозу вторичных санкций египетские банки. Об этом заявил глава Российско-Египетского делового совета (РЕДС) Михаил Орлов.

«Экономика Египта, конечно, очень сильно зависит от Америки и Европы. Если вы посмотрите на баланс Европейского банка реконструкции и развития, то увидите в какой степени Египет сейчас является объектом колоссального потока прямых инвестиций с Запада, что очень немаловажно», – сказал Орлов «Известиям».

По его словам, египетские банки не стремятся сотрудничать с российскими из-за риска попасть под вторичные санкции. Однако у этой проблемы есть решение.

«Для того, чтобы с нами работать, им надо будет закрыть банк там. Для них это огромная жертва. Поэтому я думаю, что Египту и РФ следует создать co-proprietary банковский механизм, чтобы не ставить под угрозу партнеров», – сказал глава РЕДС.

Страны Запада оказывают на Египет давление, но Каир «очень ценит свою независимость, свой суверенитет в разных вопросах», подчеркнул Орлов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Египет

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