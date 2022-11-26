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Суббота, 26 ноября 2022, 08:51 мск

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Global Times: потолок цен на российскую нефть выгоден только США

Введение ограничения стоимости российской нефти нанесет удар по экономике как РФ, так и Евросоюза, и будет выгодным лишь только США. Такой вывод сделал профессор Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун в статье для Global Times.

По словам эксперта, европейские политики начали осознавать, что Вашингтон уговаривает ЕС ввести лимит цен на нефть из России для увеличения собственной прибыли. Поэтому разногласия европейских стран по вопросу ограничения стоимости топлива Хайдун называет «предсказуемыми».

Профессор подчеркнул, что введение лимита цен на российскую нефть навредит не только Евросоюзу, который уже столкнулся с энергетическим кризисом, но и вызовет хаос на мировом энергорынке.

Как ранее сообщило агентство Bloomberg, переговоры между странами Европейского союза о том, где установить предлагаемый группой стран G7 предельный уровень цен на российскую нефть зашли в тупик. Польша и страны Балтии отвергли предложение Европейской комиссии (ЕК) об установлении цены на нефть из России на уровне $65 за баррель, поскольку сочли такое предложение ЕК слишком щедрым для Москвы. Ряд других стран с развитым судоходством, в том числе Греция и Мальта, не хотят, чтобы цена на российское топливо опускалась ниже $70 за баррель.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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