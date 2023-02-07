России нужно почти 47 трлн рублей для уменьшения выбросов парниковых газов

Специалисты центра устойчивого развития Института ВЭБа подсчитали, сколько денег нужно России, чтобы достичь целей по уменьшению выбросов парниковых газов. К 2050 году на это понадобится около 47 трлн рублей. Об этом пишет РБК.

Согласно правительственной стратегии, к середине века эмиссия вредных веществ должна сократиться до 630 млн тонн, а к 2060-му РФ должна достичь углеродной нейтральности – полностью компенсировать вредные выбросы. Бороться с выбросами предлагается за счет уменьшения энергопотребления, роста энергоэффективности и развития возобновляемых источников энергии с альтернативными видами топлива.

Реализация всех этих мер потребует 46,9 трлн рублей инвестиций в ценах 2021 года, что соответствует 0,73% ВВП ежегодно, оценили в Институте ВЭБа. Расчеты специалистов основаны на предположении, что разные секторы экономики к 2050 году смогут с разным успехом решить задачу по снижению объемов выбросов.

«Если в таких секторах, как ТЭК и металлургия, получится сократить объем выбросов, несмотря на увеличение экономики, то химическая и транспортная отрасли могут не справиться и будут иметь в абсолютном выражении рост выбросов парниковых газов в полтора раза», – говорится в публикации.

Экономическая активность России замедлилась на фоне западных санкций. Такая ситуация сохранится как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе. Однако в будущем российская экономика восстановится, и эмиссия может значительно увеличиться. При этом санкции серьезно мешают выполнению обязательств по борьбе с вредными выбросами, указывается в статье.

По мнению аналитиков ВЭБа, сейчас важно развивать энергоэффективные технологии и уменьшать потребление энергии ради того, чтобы Россия была конкурентоспособной в тех секторах международного рынка, где завоевала определенное преимущество.

Москва, Зоя Осколкова

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