В России могут ввести запрет на ввоз товаров из пластика

Российские власти рассматривают возможность введения запрета на ввоз товаров из пластика, а также ограничений на производство такой продукции внутри страны. Пластиковые изделия планируется заменить посудой и упаковкой из биоразлагаемого аналога, стекла, бумаги и дерева, однако бизнес пока не готов к таким нововведениям.

Минпромторг подготовил список товаров, на которые предлагается ввести запрет на поставки из-за рубежа. В перечне 28 пунктов, в том числе ватные палочки, одноразовая посуда, контейнеры, стаканчики, пакеты и другие изделия, пишут «Известия». Введение запрета на производство и поставку в РФ ряда пластиковых товаров предусмотрено в рамках реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», ответственный – ППК «Российский экологический оператор» (РЭО), сообщили в министерстве.

По данным Союза переработчиков пластмасс, привозная продукция занимает более 20% российского рынка готовых изделий из полимеров. Отечественный бизнес все еще сильно зависит от импортных поставок. Компании не готовы к запрету на ввоз товаров из пластика: часть продукции не имеет альтернативы, а ее производство в необходимом объеме не налажено.

В случае полного запрета у ряда компаний могут возникнуть проблемы, так как российские производители не смогут оперативно полностью заместить импортные поставки, а цены вырастут не менее чем на 20-25%. Особенно это повлияет на сегмент доставки готовых блюд, говорят эксперты.

Некоторые из предложенных вариантов замены и вовсе нереализуемы, например предложение заменить дой-пак на жестяную банку. Такие форматы не будут востребованы, что приведет к фактическому исчезновению ряда молочных категорий с рынка, говорят в «Союзмолоке». Переход на стекло также невозможен – это ненадежная тара, не позволяющая обеспечить длительные сроки хранения.

Тем не менее, в Минпромторге уверены, что альтернатива пластику в стране имеется. РЭО были предложены упаковочные материалы из ПЭТ, бумаги, картона, стекла и материалы растительного происхождения. Сейчас уже используются гофрированный и мелованный картон, асептическая и неасептическая тара для жидких пищевых продуктов. Отечественные производители полностью обеспечивают внутренний спрос, уточнили в ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

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