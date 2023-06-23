В России в 2024 году могут запретить пять видов пластиковой упаковки

В России в 2024 году могут запретить до пяти видов пластиковой упаковки, в том числе цветные пластиковые бутылки, а к 2030 году – их число предполагается довести до 20 видов. Эти меры будут реализованы в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на презентацию Российского экологического оператора (РЭО), представленную на совещании в Минпромторге.

На первом этапе оператор предложил ограничить использование ПЭТ-бутылок нетрадиционных цветов: это желтый, красный, розовый и другие цвета, отличные от белого, прозрачно голубого, зеленого и коричневого. Также будет запрещен оборот тонкой термоусадочной пленки, сумок-сеток для овощей и фруктов, пластиковых пакетов с донышком дой-пак и пластиковых капсул для кофе.

В РЭО пояснили, что основной смысл проекта – отказаться от неэкологичной тары, которую сложно или невозможно переработать. В Минпромторге разделяют эту позицию и указывают, что цветные бутылки всего лишь рекламный ход, а не производственная необходимость, поэтому их можно запретить. В ведомстве предлагают заменить такую упаковку на более экологичные аналоги.

«Мы выступаем за поэтапный, планомерный переход на экологичные альтернативы, то есть на упаковку, которую можно переработать, а значит, она не будет переполнять полигоны», – заявил глава РЭО Денис Буцаев в интервью «Известиям». Важно, чтобы «в стране появились все необходимые мощности», а «у бизнеса было время подготовиться», – подчеркнул он.

В Минпромторге сообщили, что ведомство рассматривает и оценивает возможные ограничения при обороте некоторых видов пластиковых изделий, которые сейчас невозможно переработать. Целью ставится «постепенное выведение из ассортимента упаковочной отрасли пластиковой упаковки, которую нельзя переработать, и замещение ее на полностью перерабатываемые полимерные структуры», – пояснили там.

Москва, Наталья Петрова

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